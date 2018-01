Bons endereços para o merecido descanso

A proximidade entre Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo permite que o turista escolha uma delas para se hospedar, sem deixar de aproveitar a vizinhança. Quem quer bons restaurantes e diversão noturna deve ficar em Búzios. A cidade tem opções de hospedagem a preços variados e, em termos de conforto, é imbatível. Três de seus hotéis foram incluídos na edição 2009 do guia Condé Nast Johansens, que reúne os melhores e mais charmosos meios de hospedagem do mundo.

Os três têm características bem distintas. O Insólito (0--22- 2623-2172; R$ 804 a diária), de apenas 12 quartos, é o melhor para quem prefere ficar perto do centro. Já aqueles que gostam de um cenário mais isolado, mas sem perder o conforto, podem seguir para o Villa Rasa Marina (0--21-2172-1001; R$ 530 a diária), na pouco frequentada Praia Rasa. O Casas Brancas Boutique Hotel & Spa (0--22-2623-1458; diária a R$ 679), por sua vez, fica na Praia da Ferradura.

Uma opção um pouco mais simples é o Apa Pau Brasil (0--22-2623-0916; diárias a R$ 350). O nome já revela que a Área de Proteção Ambiental ao seu redor é a menina dos olhos do empreendimento. O hotel tem duas décadas de existência, mas mudou de direção no ano passado. Além de reformar os quartos e cuidar do menu, os novos donos fizeram parceria com o técnico ambiental Leonardo Oliveira Sandre, que mantém olhar atento na natureza e organiza passeios nas trilhas da região.

No meio do caminho entre Búzios e Arraial, Cabo Frio pode valer a pena para aproveitar o melhor das cidades. Os hotéis, em sua maioria, são bem simples. Entre os melhores está a Pousada do Leandro (0--22- 2645-4658; diária a R$ 370), na Praia do Forte. Mas os mergulhadores certamente escolherão Arraial do Cabo, apesar de a cidade, em si, não ser lá muito atraente. Se conforto para você for fundamental, opte pela aconchegante e bem decorada Pousada Pilar (0--22- 2622-1992; diária a R$ 180).