Bons endereços para o paladar se esbaldar Apesar dos traços modernos presentes em todo canto, Montpellier não faz bem só aos olhos: o paladar também se esbalda. Um exemplo disso é o L'Atelier Gourmand (lateliergourmand-montpellier.com), que deixa a dúvida se é um templo gastronômico ou um empório de design. A julgar pelas criações do chef Pascale Vende e as paredes cor de vinho da sala de jantar, ambos os rótulos se aplicam. Com um caprichado menu de três pratos no jantar por apenas 29 (R$ 77), quase pratica filantropia.