Bons motivos para conhecer a região

VANCOUVER Foram inúmeras paradas e surpresas nessa viagem pelo Canadá - tanto em Vancouver quanto nos oito dias de estrada. Abaixo, reunimos algumas dessas atrações, como fonte de inspiração para você conhecer o país. STANLEY PARK Ainda em Vancouver, esse parque lindíssimo inclui o mais impressionante aquário que alguém pode imaginar. Há uma baleia beluga com seu filhote, golfinhos, tubarões, leões-marinhos... Você pode saber mais acessando a página www.vanaqua.org. Ao continuar nosso tour no Stanley Park, encontramos um playground no meio do parque, com brinquedões de madeira bem diferentes dos que estamos acostumados a ver em São Paulo. A manutenção da vida selvagem é uma questão central para os canadenses. E a natureza agradece com uma grande quantidade de pássaros e outros animais. Tudo foi muito rápido, mas registramos: alguém deixou cair na grama um pedaço de sanduíche. Um guaxinim surgiu do nada e devorou o lanche em questão de minutos. CAPILANO BRIDGE Reserve pelo menos uma manhã para conhecer essa ponte suspensa, uma das mais antigas atrações turísticas de Vancouver. Originalmente construída em 1889, a Capilano tem 137 metros de extensão e é cercada por muito verde. Já na entrada do parque onde fica a ponte, o visitante se diverte com shows de música típica e ganha um folheto com as rotas a serem seguidas por lá. As crianças adoram o passeio. Ainda mais porque, a cada etapa cumprida, você recebe um carimbo que atesta a aventura. A ponte foi erguida sobre o Rio Capilano - que corre 70 metros abaixo dela - e costuma balançar. Site: www.capbridge.com. BLUE RIVER SAFARI A singela placa na estrada, perto de Jasper, dá a dica: "Os melhores 60 minutos de suas férias." Trata-se da campanha de marketing mais eficiente que já vi. Em pequenas lanchas, passeamos pelo Blue River - de água transparente, vinda das geleiras - e vimos ursos de perto. Impressionante. Na seqüência, uma cachoeira. Na medida certa para as crianças. WHITE LAKE Esse lindo lago perto de Kelowna é irresistível. Apesar de a água ser gelada (também saída das geleiras), fizemos como os moradores e fomos nadar. Na seqüência, piquenique. EMERALD LAKE Destaque absoluto do Yoho National Park, perto de Banff, o lago com águas de cor verde-esmeralda oferece inúmeras oportunidades de diversão. Optamos por alugar um barco a remo e ainda aproveitamos para nadar um pouco.