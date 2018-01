Bons motivos para visitar os Alpes

Os Alpes estão mudando de cor. A neve que cobria apenas os picos das montanhas agora tinge tudo de branco. Um cenário típico de inverno, estação que transforma Suíça, Áustria, Alemanha e Itália em destinos superpopulares de esqui. A Suíça é um dos países mais tradicionais em esportes de inverno. Mas além de proporcionar aos visitantes muita diversão na neve, tem um charme único. Que tal comer fondue em uma cabana nas montanhas ou caminhar por florestas nevadas depois do esqui? O resort de Saint Moritz é o mais requintado. No meio do Vale Egandine, hospeda a nata do jet set internacional. A estação já foi sede de duas Olimpíadas de Inverno e hoje é palco de 150 eventos tradicionais, como a maratona de esqui. Informações: www.stmoritz.ch. ÁUSTRIA É fácil explicar o segredo da Áustria: os Alpes cobrem dois terços do país. Isso se traduz em 22 mil quilômetros de áreas esquiáveis, distribuídos em 800 resorts. Uma das regiões mais conhecidas é Innsbruck, que tem reputação de capital dos esportes de inverno. A cidade tem excelente infra-estrutura turística, com ótimos hotéis e restaurantes. Um sistema gratuito de ônibus conecta os resorts de ski, como o Stubai Glacier, com 50 quilômetros de descidas perfeitas para esqui e snowboard. Informações: www.stubaier-gletscher.com. ALEMANHA A principal estação da Alemanha fica na Baviera, a uma hora de Munique. É em Garmisch-Partenkirchen que está a montanha mais alta do país, a Zugspitze (2.962 metros), com seus 120 quilômetros de pistas. O resort também é lembrado pela intensa programação cultural e pelos inúmeros eventos que recebe, como FIS Alpine Ski World Cup (de 30 de janeiro a 1 de fevereiro). Entre outras atividades, destaque para o aeródromo, de onde partem paragliders para passeios nos picos nevados. Site: www.garmisch-partenkirchen.de. ITÁLIA Prepare-se para comer e beber muito bem enquanto estiver hospedado nas principais estações de esqui do país. Duas boas dicas: o agitado resort Cortina D?Ampezzo, a duas horas de Veneza, e a pitoresca Bormio. Depois de um dia deslizando nas montanhas, aproveite o après-ski ou relaxe nas termas de Bormio. Site: www.cortina.dolomiti.com e www.bormio.it.