Bons sonhos no elegante monastério

Assim é o Convento do Espinheiro (conventodoespinheiro.com), da marca Luxury Collection, que transformou o Mosteiro de Santa Maria do Espinheiro, monumento nacional, em um hotel com 59 belas suítes e diárias que variam entre € 191 e € 1.188.

Confesso que é estranho pensar que o lugar, construído para celebrar a renúncia à vida mundana, tenha sido transformado em um templo do luxo. O espaço do antigo claustro é tomado por mesinhas onde se pode degustar um espumante. Mas, convenhamos: conforto não é pecado. E a hospedagem vale ainda mais por toda a experiência de museu.

A capela tem azulejos com a história de São Jerônimo e túmulos de benfeitores do mosteiro, como Isabel Aranha. O antigo refeitório monástico, com teto nervurado em estilo manuelino, ganhou piano e mesas para ser transformado no bar Palpitus. Na antiga cisterna gótica, restaurada, criou-se o lugar para degustar vinhos. A piscina interna, aquecida, tem vista incrível do jardim. E, ao fundo, as luzes de Évora. / P.S.