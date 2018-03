Booking.com abre hospedagem em lugares icônicos dos EUA por tempo limitado

Você que adora o cantor Nick Jonas, já pensou em conhecer o ônibus em que o artista viaja em turnê e passar uma noite no veículo? E se o cantor te fizesse uma visita? Pois até o dia 8 de março, essa é uma das experiências possíveis oferecidas pelo site de reservas Booking.com, que tem mais duas novidades: hospedagem no Empire State Building, em Nova York, e no estádio de basquete American Airlines Arena, em Miami, tudo pela primeira vez e por apenas uma diária para hóspedes.

As reservas podem ser feitas através do site e a dica para os interessados é correr. No Empire State Building, as diárias já se esgotaram. Mas quem garantiu a reserva vai poder jantar no piso de observação, localizado no 86º andar, e participar de uma sessão de ioga ao pôr do sol, com vista para Manhattan. No ônibus do cantor Nick Jonas, ainda há vagas e a diária sai por R$ 4.841, para duas pessoas. Já no estádio de basquete, também por R$ 4.841, para duas pessoas, a experiência engloba a chance de assistir um jogo de basquete da NBA.

As três experiências são parte da lista Book the U.S., que reúne uma série de hospedagens exclusivas distribuídas pelos 50 estados americanos, além de Washington. Entre os destaques, diárias em acampamentos de luxo, em Utah (a partir de R$ 2.024, para Utah), em castelos em Kentucky (diárias a partir de R$ 726, para duas pessoas), e em casas na árvore, em Ohio (diárias a partir de R$ 984, para oito pessoas).

O catálogo permanece disponível no site para os interessados, ao contrário das abertas nesta semana, que não têm previsão de data para reabertura para hóspedes.