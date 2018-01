BÓSNIA Os poucos sorrisos e as caras fechadas dos primeiros dias foram cedendo lugar a um "bom diiiia" aqui, mesmo sendo noite, e a muitos "obrigaduuuuus", relata Marco Crea, diretor de operações do Casa Grande Hotel, no Guarujá, que virou a casa da Bósnia e Herzegovina durante a Copa. Houve até uma camareira, responsável por cuidar do quarto de Dzeko, o goleador do time, que passou a ensinar aos jogadores as palavras mais usadas em português.