Botos pescadores e Anita Garibaldi

A dica é chegar cedo, sentar em um dos bancos de cimento na areia e apreciar esta curiosa interação entre homem e natureza. Levar câmera com zoom potente ajuda a captar cenas como as manobras dos golfinhos e o arremesso das tarrafas pelos pescadores. Ou a enquadrar aves marinhas caçando peixinhos e siris.

A pesca cooperativa, como o fenômeno é conhecido por biólogos, existe há décadas na cidade histórica de Laguna, distante 110 quilômetros de Florianópolis. Francisco Cardoso, de 62 anos, aprendeu a pescar com o auxílio de golfinhos com o pai. "Sem o boto, a gente não pegaria a quantidade de peixes que pegamos."

Os "botos bons", aqueles que ajudam os pescadores, são chamados pelo nome: tem o Scooby, o Eletrônico, o Borrachinha, entre outros. "Alguns são mais experientes", diz Cardoso.

A parceria é boa para todos. Como a água é turva, os pescadores não conseguem enxergar os cardumes de tainha. Eles se orientam pela movimentação dos golfinhos para identificar o momento certo de jogar as redes. E os animais comem os peixes que sobram: cercados por todos os lados, viram presas fáceis. Até a equipe da rede de TV britânica BBC já foi a Laguna gravar reportagem sobre a pesca cooperativa, que ocorre durante todo o ano.

Filha ilustre. Depois de observar os golfinhos, você pode conhecer o casario histórico e alguns pontos turísticos de Laguna dedicados à sua filha mais ilustre, Anita Garibaldi (1821-1849). A Casa de Anita reconstitui um imóvel da época. Foi no casebre que Anita, então Ana Maria de Jesus Ribeiro, vestiu-se para seu primeiro casamento, aos 14 anos, com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar. Lá estão a máquina de costura que teria sido usada para confeccionar o vestido de casamento e uma tesoura que a revolucionária deu a uma amiga quando se mudou para o Uruguai ao lado de seu segundo marido, o italiano Giuseppe Garibaldi. A entrada custa R$ 2,50.

Vizinha à casa fica a Igreja Matriz Santo Antônio dos Anjos - construída em 1696 e reformada em 2003 - onde Anita se casou com Manuel. Ali perto, na Rua Fernando Machado, está a casa em que a lagunense morou com a família dos 14 aos 18 anos, antes de fugir com Giuseppe. A fachada encontra-se restaurada, mas o local é fechado para visitação.

Com 51 mil habitantes, Laguna também é conhecida por ser uma das cidades brasileiras cortadas pela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Assinado em 1494 por Portugal e Espanha, o documento dividia as Américas entre os países, tornando Laguna um importante ponto geográfico para as nações ibéricas na época das Grandes Navegações. Vale conhecer o monumento simbolizando o globo terrestre dividido, inaugurado em 1975, perto da rodoviária.

Praias. Como quase toda cidade do litoral catarinense, Laguna tem praias com boas condições para o surfe. Se você não pratica o esporte, não tem problema. Curtir o visual também vale a pena por lá. Um dos destinos mais procurados é a Praia do Farol, num vilarejo afastado do centro. É preciso atravessar o Rio Tubarão e pegar cerca de 15 quilômetros de estrada pavimentada e de terra batida. O local tem bares e restaurantes à beira-mar.

Não deixe de subir o morro onde fica o Farol de Santa Marta. Lá de cima, a vista do encontro do mar azul com a areia e a vegetação surpreende. O farol não recebe visitas. Inaugurado em 1891, tem 30 metros e é considerado a mais alta estrutura do mundo construída com argamassa de óleo de baleia.