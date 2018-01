Brasília abre a temporada de Restaurant Weeks pelo Brasil

As Restaurant Weeks confirmadas somarão 308 dias de oportunidades pelo País para quem quer comer em um restaurante famoso sem sustos na conta - os preços fixos são o grande atrativo. Na week de Brasília, que vai até 5 de fevereiro, o trio entrada, prato principal e sobremesa custa R$ 31,90 no almoço e R$ 43,90 no jantar. Bebida, taxa de serviço, couvert e a doação de R$ 1 a uma entidade assistencial, que também já virou tradição nos eventos, não estão incluídos.

Belo Horizonte inicia a sua no dia seguinte ao encerramento na capital federal, 6 de fevereiro, e vai até o dia 19, com participação de 70 restaurantes e os mesmos preços (valores que valerão também em São Paulo, Recife, Curitiba e Rio; em Vitória, Porto Alegre, Goiás, Fortaleza e Salvador, o almoço sairá por R$ 29,90 e o jantar, R$ 39,90).

Estaduais. Cidades do interior também terão suas edições das semanas gastronômicas. De 5 a 18 de março, 350 restaurantes por todo o território paulista servem os menus com preço fixo. A data é a mesma no Espírito Santo, com 45 estabelecimentos confirmados. No Estado do Rio, de 21 de outubro a 4 de novembro, 120 restaurantes marcarão presença.

O calendário completo está no site restaurantweek.com.br.