Breves de viagem

Cerveja inspira arte em Madri

Alguns utilizam como base obras clássicas, outros criam instalações abstratas. Até 11 de abril, a exposição Cerveza y Arte traz para a Galeria Gaudí (www.galeriagaudi.net) trabalhos inspirados em marcas da bebida, a maioria da Espanha. Chema Madoz, por exemplo, encheu uma valise com rótulos de garrafas (foto). Já o pintor Pedro Grifol criou uma versão do quadro A Última Ceia onde, em vez do vinho, Jesus e os apóstolos partilham a cerveja.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ESTADOS UNIDOS

Star Wars como atração da Disney

Durante o Fórum Panrotas, realizado na semana passada em São Paulo, o chairman do Comitê de Diretores do Visit Flórida e vice-presidente sênior da Disney Destinations, Ed Fouché, anunciou os planos da Disney para 2011. A empresa terá cruzeiros para o Alasca com navios repletos de atrações dos parques Disney. Em terra firme, a antiga atração Star Wars passará por remodelação, com a participação do diretor George Lucas. Trata-se de um avançado simulador 3-D, no qual o visitante se sentirá pilotando as modernas aeronaves da saga Jedi.

FRANÇA

As criações de Yves Saint-Laurent

Mais de 40 anos de criações do estilista Yves Sain-Laurent estão em exposição no Museu de Belas Artes (Petit Palais) de Paris até 29 de agosto. São 300 itens, entre roupas femininas e masculinas, filmes e fotografias, à mostra pela primeira vez desde a morte do estilista, em 2008. Ingressos a 8 (R$ 19). Site: www.petitpalais.paris.fr.

INGLATERRA

Mil anos de história judaica

Com mais interatividade e intensa programação cultural, o Museu Judaico de Londres acaba de ser reaberto. Na visita, acompanhe os mil anos de história da comunidade no Reino Unido. Há desde uma arca do século 17, encontrada em uma sinagoga de Veneza, até uniformes listrados usados durante o Holocausto. No café, apenas guloseimas kosher, como o sanduíche de salmão defumado. Ingressos de 3 a 7 libras (R$ 8 a R$ 19). Saiba mais: www.jewishmuseum.org.uk.