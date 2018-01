Breves de viagem

Moais não saem da Ilha de Páscoa

Nem um, nem nenhum. Os moais, enormes estátuas de pedra da Ilha de Páscoa, foram convidados para integrar uma exposição temporária no Jardim das Tulherias, em Paris. Consultados, os moradores da isolada ilha foram contra a "viagem" dos monumentos. Milhares de turistas vão até lá só para conhecer os moais construídos pelo povo rapanui por volta do ano 1.300.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ESTADOS UNIDOS

Fotos inéditas de Cartier-Bresson

Imagens que nunca foram exibidas são o trunfo da mostra Henri Cartier-Bresson: The Modern Century, no MoMA, em Nova York. A retrospectiva do pai do fotojornalismo traz mais de 300 fotos em branco e preto de 1929 a 1989. Ingressos a partir de US$ 12, até 28 de junho. Site: www.moma.org.

EMIRADOS ÁRABES

Mirante do prédio mais alto reabre

O mirante do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, em Dubai, foi finalmente reaberto. Ele estava fechado havia dois meses, depois de uma falha séria no elevador. Para subir até o 124º andar do prédio, com mais de 800 metros de altura, é preciso comprar ingresso, a 100 dirhams (R$ 48), e reservar antes. Mais informações: www.burjkhalifa.AE.

CHINA

Museu do Vinho é aberto

O recém-inaugurado Museu do Vinho, na cidade de Qingdao, é um convite para conhecer mais sobre a bebida. Em uma grande área de mais de 8 mil metros quadrados, o visitante acompanha o processo de cultivo das uvas e degusta vinhos de 17 países. Pouca gente sabe, mas a China é o maior consumidor da Ásia.

TAILÂNDIA

Muita água para

festejar o ano novo Hoje é ano novo na Tailândia. O Songkran é comemorado com muita água em todo país até quinta-feira. As pessoas saem às ruas com baldes e armas de brinquedo. Imagens de Buda são imersas em água e levadas em procissões. A ideia é purificar tudo para o novo ciclo.