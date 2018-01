Breves de viagem

Jubartes começam a chegar ao litoral

Está aberta a temporada de observação de baleias jubarte no litoral da Bahia. Vindas da gelada Antártida, as gigantes chegam às águas brasileiras, mais quentes, em busca do ambiente ideal para sua reprodução. Segundo o Instituto Baleia Jubarte, as primeiras já foram avistadas em Abrolhos. Agosto e setembro são os melhores meses para flagrar os malabarismos dos cetáceos. A temporada vai até novembro. Mais: baleiajubarte.org.br.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

AUSTRÁLIA

Estudante deve ter seguro

A Austrália tornou obrigatória a compra de seguro saúde para a emissão do visto de estudante. O Overseas Student Health Care deve ter duração idêntica à permanência no país e precisa ser contratado por meio da escola onde o intercambista estudará. Mais informações: (61) 3226-1112.

INGLATERRA

Tendências fashion no chá da tarde

Com assinaturas de Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, Jason Wu e outros, o hotel The Berkeley (the-berkeley.co.uk), em Londres, lançou sua nova "coleção", cujo desfile ocorre diariamente no chá da tarde. Os petiscos e docinhos, inspirados nas tendências fashion do momento e trocados a cada seis meses, desta vez vêm em formato de clogs e vestidos acinturados, entre outros. Custa 35 por pessoa ( 52 com champanhe incluído).

RÚSSIA

Acervo do poeta agora é público

Os quadros de Picasso, Chagall e Miró da coleção pessoal do poeta russo Yevgeny Yevtushenko, de 77 anos, agora são patrimônio público. O poeta doou sua casa em Peredelkino, nos arredores de Moscou, e todo seu acervo de arte ao Estado. O local já está aberto a visitas.

CINGAPURA

Teleférico volta ainda mais luxuoso

O teleférico Jewel Box (mountfaber.com.sg) acaba de ser reinaugurado em Cingapura. Como novidade, cabine vip decorada com couro e cristais Swarovski no vidro. O aparelho sai do alto do Monte Faber e chega à Ilha de Sentosa. Desde US$ 26.

ALEMANHA

Arte nas ruas de Dresden

Embalada pelos dias quentes de verão, Dresden, na Alemanha, está cheia de eventos ao ar livre. As sessões de cinema na Cidade Velha, à margem do Rio Elba, já viraram tradição - e vão até 12 de setembro. Diante do Palácio Zwinger, um dos ícones locais, serão apresentados espetáculos de dança como a Serenata com Arlequim, até o fim de agosto. Por 12.