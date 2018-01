Breves de viagem

Bikes de aluguel em Londres

Começou a funcionar na sexta-feira o sistema público de aluguel de bicicletas na capital inglesa. Moradores credenciados estão testando o Barclays Cycle, que a partir de setembro também estará disponível para turistas. Os visitantes precisarão escolher nos 400 totens distribuídos pela cidade a opção Casual Use. Quando estiver em pleno funcionamento, serão mais de 6 mil bikes para rodar por Londres. O passe diário custa 1 libra e os primeiros 30 minutos de pedaladas são gratuitos. Mais informações: www.tfl.gov.UK.

FRANÇA

Com vocês, Woody Allen

Quando o diretor filma em Nova York, pode estar certo de que você verá na telona algum cartão-postal. Na Espanha, em 2008, ocorreu o mesmo - Vicky Cristina Barcelona mostrou as atrações turísticas da cidade em seu esplendor. Qual monumento vai aparecer em Midnight in Paris, previsto para 2011? A Notre-Dame já está garantida no roteiro. Woddy Allen fez na praça atrás da igreja algumas cenas com a primeira-dama e estreante Carla Bruni e o ator Owen Wilson.

SUÍÇA

Viaduto fashion

Mais uma atração está surgindo no novidadeiro Zurich- West, bairro descolado da cidade. Arcos de um antigo viaduto ferroviário estão sendo adaptados para receber lojas, estúdios e restaurantes. Haverá também área para uma feira livre. Batizado de Im Viadukt, o espaço deve estar prontinho no início de setembro. Mais sobre a cidade no www.zuerich.com.

BRASIL

Muito vaivém nos aeroportos

Responda rápido: qual é o trecho mais movimentado entre todos países da América Latina e do Caribe? Sim, a nossa ponte área Rio-SP. E o segundo? Agora, passou a ser o Brasília-SP, segundo dados divulgados pela Associação Latino-americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta). Entre os cinco principais estão ainda Porto Alegre-SP (4º) e Curitiba-SP (5º). O único "estrangeiro" é o trecho Cidade do México-Monterrey, em terceiro lugar.