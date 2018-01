Breves de viagem

Taj Mahal Palace reabre em Mumbai

A data não foi escolhida ao acaso. Em 15 de agosto, quando a Índia celebrava sua independência, o suntuoso hotel Taj Mahal Palace, em Mumbai, foi reinaugurado após 22 meses de intenso trabalho de restauração. Alvo de um atentado terrorista em novembro de 2008, o edifício - originalmente inaugurado em 1903 - teve parte de sua estrutura destruída e várias obras de arte queimadas. Cerca de 300 peças foram recuperadas e, hoje, enfeitam o lounge, o bar e a sala de banquetes. Site: tajhotels.com.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BRASIL 1

Casa de Chá terá centro de turismo

Depois de ficar 20 anos fechada, a Casa de Chá da capital federal foi reinaugurada na semana passada. Localizado na Praça dos Três Poderes e projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer na década de 1960, o espaço foi totalmente remodelado e modernizado. E servirá de sede para um dos centros de atendimento que a Secretaria de Turismo pretende abrir ainda neste semestre.

BRASIL 2

Música instrumental gratuita no Nordeste

Shows de música instrumental vão tomar conta das igrejas históricas de Olinda, Recife e João Pessoa. De 1.º a 7 de setembro, será realizada a Mostra Internacional de Música de Olinda (Mimo), que se expandiu para as outras duas cidades. A programação inclui 40 concertos, do erudito ao popular, exibição de filmes e oficinas educativas para estudantes de música, que serão ministradas nos conventos. De quebra, o visitante poderá experimentar nos principais restaurantes locais pratos especialmente idealizados para homenagear músicos do evento. Grátis. Site: mimo.art.br.

BRASIL 3

Menos burocracia na bagagem de mão

Para acelerar o processo de embarque nos aeroportos do País, a Anac mudou as regras de revista das bagagens de mão dos passageiros. Agora, a retirada de objetos pessoais, como casacos, sapatos e cintos, e de laptops do interior das malas deixará de ser obrigatória - o fiscal, no entanto, poderá solicitar todo o processo ao passageiro em

caso de dúvida.