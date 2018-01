Breves de viagem

PF amplia horário em São Paulo

Depois da pane no sistema informatizado, que causou atraso na emissão e na renovação de passaportes em São Paulo, no fim de setembro, a Polícia Federal anunciou ampliação dos horários de atendimento em dois postos. Até 6 de novembro, a Superintendência Regional, na Lapa, funcionará das 7 às 21 horas, durante a semana, e das 8 horas às 13h30, no sábado. O posto do Shopping Light, no centro, abre das 9 às 19 horas, de segunda a sexta, e das 9 horas às 13h30, no sábado. É necessário agendar na internet: www.dpf.gov.br.

Caixa financia em até 24 vezes

Criado no ano passado para financiar pacotes turísticos em até 24 vezes, o programa Caixa Fácil foi ampliado na semana passada. Agora, 400 agências associadas à Aviesp podem parcelar as viagens de seus clientes com valores de até R$ 10 mil - o turista não precisa ter conta bancária na Caixa. A lista de agências está em aviesp.org.br.

Paraitinga festeja o folclore nacional

Shows, apresentações teatrais e folclore ganharão as ruas de São Luís do Paraitinga, entre 28 de outubro e 2 de novembro. A Festa do Saci faz parte dos esforços de recuperação turística da cidadezinha histórica, depois das chuvas que destruíram parte de seu patrimônio no começo do ano. Construções dos séculos 18 e 19 estão sendo recuperadas. A programação completa e dicas de hospedagem estão disponíveis no site saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

Peças do Titanic chegam a Londres

Relógios, partituras musicais e outros itens recuperados do Titanic serão expostos em Londres a partir do dia 5. Ambientes recriados das cabines e imagens do local do naufrágio fazem parte da mostra, na Arena 02 (viewlondon.co.uk). Ingressos custam entre 9 e 15 libras (R$ 23 a R$ 40).

Relógio completa 600 anos

A multidão de turistas com os olhos voltados para o alto que se aglomera a cada hora cheia diante da torre da prefeitura da Cidade Velha de Praga, para ver a procissão de apóstolos, deve aumentar ainda mais nos próximos dias. O Relógio Astronômico, cartão postal da cidade, completa 600 anos. Único no mundo, o relógio mostra posição das estrelas, hora babilônica, calendário com dia, mês e ano... Clique obrigatória na capital checa. Mais: czechtourism.com.