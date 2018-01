Breves de viagem

Acampe no parque para ver os Jogos

Como alternativa aos altos preços de hospedagem durante as Olimpíadas, dez parques de Londres vão se transformar em áreas de camping para visitantes dispostos a se acomodar ao ar livre, em barracas. Além da diária amiga ( 12,50), haverá competições recreativas - de rúgbi, futebol, críquete e hóquei - para entreter os hóspedes. Uma bela opção no clima agradável do verão londrino.

INTERNET 1

Visita virtual aos pontos turísticos

Depois de tours pelos principais museus, o Google lançou o World Wonders (google.com/culturalinstitute/worldwonders), que permite um passeio (virtual, é claro) por 132 lugares turísticos do planeta. Há como percorrer as ruínas da italiana Pompeia, o misterioso Stonehenge, na Inglaterra, e algumas ruas históricas da mineira Ouro Preto. Tudo isso graças ao grande número de vídeos e imagens - muitas giram 360 graus - que vêm acompanhadas de textos informativos da Unesco.

INTERNET 2

Código de ética para viajantes blogueiros

Com o objetivo de organizar um código de ética que oriente publicações na internet - como por exemplo, indicar com clareza quando as informações forem patrocinadas por empresas - a Associação Brasileira de Blogs de Turismo foi criada na semana passada. Nove blogs da área já fazem parte da entidade, passando a exibir em suas páginas o selo de identificação. Mais em abbv.net.br.

BRASIL

Gonzagão reinventado na vila de Caruaru

Junto com o festerê de São João que logo tomará conta de Caruaru (PE), a Vila do Forró também abre espaço para receber, dia 15, o Baixio dos Doidos, mostra multimídia que homenageia Luiz Gonzaga no ano em que se comemora seu centenário. Oito contêineres embalados com cores e sons variados fazem referência, de forma inusitada, às canções clássicas, como Asa Branca e Xote das Meninas. Para compor o convite ao reencontro com Gonzagão, nomes como Arnaldo Antunes, Otto e Dominguinhos ajudaram na concepção artística do projeto, que permanece aberto ao público até 15 de julho e é gratuito.

AUSTRÁLIA

Exposição francesa chega a Melbourne

A cidade de Melbourne inaugura hoje uma das maiores mostras francesas já realizadas em solo australiano. Sediada pela National Gallery of Victoria, a exposição Napoleão: da Revolução ao Império descreve o modo de vida francês de 1770 a 1820 através de pinturas, gravuras e móveis. Com destaque para a influência do jovem imperador não só na política, mas também no estilo de vida da nobreza. Até 7 de outubro, ingresso a 26 dólares australianos (R$ 51). Mais: ngv.vic.gov.au.

HOTELARIA

Mais hotéis com selo de luxo

Novos hotéis passaram a integrar, na semana passada, o seleto grupo The Leading Hotels of the World. Dentre os selecionados estão o Castel Monastero, mosteiro na Toscana, do século 11; Hotel Tyrol, na Áustria; o marroquino Palais Namaskar; Oyster Box, que fica perto de Durban, na África do Sul; Jimbaram Puri Bali, na ilha indonésia; e o tailandês Napasai. Saiba mais: lhw.com.

ARTE

Mostra cria espelhos d’água

Salas espelhadas que tentam representar um mergulho são o ponto forte da exposição Água Viva, que entrou em cartaz ontem no Museu Vale, na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Criada e idealizada pela artista plástica Shirley Paes Leme, a ideia é construir metáforas que levem a uma reflexão sobre o uso – e desperdício – desse bem natural. Ainda para compor a mostra, um conjunto de vasilhas de cerâmica produzidas por artesãs da cidade exibem desenhos formados a partir do contato com a água, além de enormes painéis que ocupam as paredes com fragmentos extraídos da obra Água Viva, de Clarice Lispector. Até 12 de agosto, com entrada gratuita. Mais informações: museuvale.com.