Brincadeira com água, no litoral ou interior

Brinquedos, atividades e muita, muita água. Os parques aquáticos são uma ótima opção para as famílias nas férias de verão. No Brasil, é possível escolher entre cenário de rio ou de praia.

Em Aquiraz, a 20 quilômetros de Fortaleza, fica o Acqua Park, do complexo Beach Park (beachpark.com.br). O parque inaugurou neste ano o Acqua Circo, um playground com 131 brinquedos interligados, para crianças de até 12 anos. No total, o parque oferece 18 grandes atrações, das quais se destacam o Insano, um toboágua de 41 metros de altura, o Ramubrinká, uma torre de 24 metros com sete toboáguas, e o Maremoto, uma piscina de ondas. O ingresso custa R$ 120.

No cerrado, o Hot Park tem como destaque suas águas quentes naturais. O parque faz parte do Rio Quente Resorts (www.rioquenteresorts.com.br), mas pode ser acessado por quem não é hospede - entrada a R$ 96. As atrações incluem toboáguas, bares aquáticos, o Lazy River (descida de boia por um rio artificial de 238 metros) e a Praia do Cerrado, com nove tipos de ondas.