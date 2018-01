Brinde o ano-novo com cerveja ou vinho quente no inverno da Alemanha

Em qualquer época do ano, ir à Alemanha suscita um brinde. Produtor de algumas das melhores cervejas do mundo, o país oferece farto cardápio de rótulos. No inverno, a temperatura baixa pode espantar gente avessa ao frio. Mas, para os que gostam de festa, um aviso: vale tirar o casaco do armário. As cidades se enfeitam com lindos mercados de Natal ao ar livre.

O clima de confraternização se espalha pela Alemanha (germany.travel) em cerca de 150 mercados de Natal. Feito com especiarias, o vinho quente, glühwein, garante o brinde (e o aquecimento). Além dele, as barraquinhas vendem enfeites e muita comida: salsichas, batata frita e os autênticos biscoitos em forma de coração.

Mercados em Nuremberg (tourismus.nuernberg.de) e Dresden (dresden.de/tourism) estão entre os mais famosos. Barracas também ocupam praças de Munique (muenchen.de) e Berlim (visitberlin.de).

Entre um vinho quente e outro, cai bem uma cerveja. Em Munique, vá ao restaurante Hofbräuhaus (hofbraeuhaus.de), da cervejaria centenária Hofbrau, e ao Museu da Cerveja e da Oktoberfest (bier-und-oktoberfestmuseum.de). Em Berlim, crescem as microcervejarias. Opção não vai faltar. Afinal, se o assunto é brinde, você está num país de especialistas.

Vale dos Vinhedos tem verão com vindima

Único local no mundo onde se colhe uva no verão, o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, transforma-se no período da vindima, de janeiro e março. A região em torno das cidades de Bento Gonçalves e Garibaldi fervilha durante a estação.

Na abertura da vindima no Hotel Villa Michelon, os turistas podem colher uvas no parreiral modelo do lugar e esmagá-las com os pés. Com direito a almoço e curso de degustação, colheita e pisa também fazem parte da programação da Casa Valduga. Famosa por seus espumantes, a vinícola possui quatro pousadas e monta pacotes com atividades relacionadas ao vinho, incluindo jantares harmonizados.

Quem prefere atividades ao ar livre vai se deliciar com os piqueniques da Vinhos Larentis. Nos fins de semana, degustam-se frios, geleias, uva, vinhos e espumantes em meio aos parreirais. Para saber a programação completa das vinícolas, acesse valedosvinhedos.com.br.