Brinquedos infantis e histórias de tempos medievais

Já o Museu Municipal Fembohaus está instalado numa casa comercial da Renascença e revela a vida cotidiana que Franz Schmidt, o carrasco da cidade, levava em 1600 em seu reduto construído dentro de uma ponte sobre o Rio Pegnitz, que cruza a cidade.

Aproveite e faça uma caminhada na região do castelo, no extremo norte da cidade velha, pelas ruas sinuosas calçadas com paralelepípedos. Olhando Nuremberg do alto de um pequeno morro, a própria fortificação - um reduto de pedra e paredes em estilo enxaimel formado por edifícios separados e torres emblemáticas, algumas do século 13 - me lembrou uma versão modesta do Castelo de Praga. / R.J.