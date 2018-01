Brooklyn para iniciantes

Manhattan é fascinante. Mas, hoje, quem deixa de ir ao Brooklyn não pode dizer que conhece Nova York. Aqui você encontra bons motivos para visitar a região, um para cada letra do alfabeto

Almondine

Uma xícara de chocolate quente grossinho com um croissant que derrete quando você morde. Para a revista New Yorker, é a melhor pâtisserie da cidade. Site: www.almondinebakery.com.

Brooklyn Bridge

A ponte centenária, coitada, virou set para fotos de casamento. Nem ligue. Ah... Se alguém disser Dumbo, não se assuste. É a sigla para Down Under the Manhattan Bridge Overpass.

Carrossel

Por enquanto, ele está em uma galeria, mas pode ir parar no Brooklyn Bridge Park. O carrossel de 1922, totalmente reformado, deixa crianças e adultos loucos. Visitas ?indoor? até outubro. Site: janescarousel.com.

Doces: Jacques Torres

Disputa com a Almondine, do outro lado da rua, a preferência dos gulosos de plantão. E nem precisaria. Comece com o croissant e, depois, vá de chocolate. Site: www.mrchocolate.com.

Explorer Pass

Economia já! Parente do City Pass, garante gratuidade em atrações e atividades. Você pode visitar o museu, fazer tour de bike na ponte... Por US$ 69,99. Site: www.explorerpass.com.

Festival de jazz

A turma do sax se encontra no Brooklyn sempre em abril, para o animado festival de jazz local. Neste ano, o evento comemorou uma década. Site: www.cbjcjazz.org.

Gelada: Brooklyn Brewery

Gostosa, geladinha, cerveja... E direto da fábrica. A cervejaria está aberta para visitantes, degustadores e bebedores em geral. Não perca a happy hour de sexta-feira. Site: www.brooklynbrewery.com.

Hamburguer: Junior's

Prepare-se para comer muito. E amar cada mordida gordurosa do sanduíche. Para fechar a conta, cheesecake. Sucesso local que tomou Manhattan. Site: www.juniorscheesecake.com.

Imigrantes

Desde que foi fundado por holandeses, no século 17, o Brooklyn sempre recebeu levas de imigrantes. Russos, poloneses, italianos, chineses e caribenhos formaram uma comunidade multicultural e alegre.

Jardim Botânico

Rosas, azaleias e cerejeiras para todo lado. Isso além de uma divertida versão da calçada da fama. Lá estão Woody Allen, Barbra Streisand, Carl Sagan... Por US$ 8. Site: www.bbg.org.

Kids: Children Museum

Diversão garantida. Recém-reformado, o museu tem tudo para cair no gosto das crianças. De esqueletos a experimentos científicos hi-tech. Por US$ 7,50. Site: www.brooklynkids.org.

Livros: Public Library

Se não for lá pelos livros, vá pela fachada. O prédio quadrado e cinza tem, na porta principal, figuras egípcias douradas. Diferente, no mínimo... Bem na frente fica o portal Grand Army Plaza.

Museu

Onde menos se espera, lá estão elas, as relíquias egípcias. E o Brooklyn Museum tem uma boa quantidade dessas peças. Além de arte africana, europeia e americana. Contribuição sugerida: US$ 10. Site: www.brooklynmuseum.org.

New York Aquarium

Siga até Coney Island para ver pinguins, leões-marinhos, morsas e muitos outros. Por US$ 13 (crianças) e US$ 17 (adultos). Site: www.nyaquarium.com. Depois, caminhada no calçadão.

Old Stone House

A casinha de pedra que se vê hoje em Park Slope é uma recriação da chamada Vechte-Cortelyou House, erguida no século 17 por holandeses. Site: www.theoldstonehouse.org.

Pizza: Motorino

Elas são tão crocantes, tão recheadas, tão tudo que colocaram a pizzaria, aberta há menos de um ano, no radar do Time Out. A partir de US$ 10. Site: www.motorinopizza.com.

Quinta Avenida

Qualquer semelhança acaba no nome. As Quintas Avenidas de Manhattan e do Brooklyn não se parecem nadinha. Em vez do chiquê das grifes, a 5.ª local tem lojinhas fofas e brechós.

Rose Water

Que os orgânicos estão na moda ninguém duvida. Além de lojinhas certificadas, em Park Slope há o bom Rose Water. Brunch ecologicamente correto por US$ 14. Site: www.rosewaterrestaurant.com.

Sakura Matsuri

Dizem que o Brooklyn tem mais cerejeiras que Washington, mas nesta briga nós não entramos. Só vale saber que, de abril a maio, as plantas estão em flor. Por US$ 8. Site: www.bbg.org.

Tourism Center

O Brooklyn tem seu centro de visitantes próprio (209 Joralemon Street), mas a dica é você fazer uma megabusca sobre a região no Official NYC Information Center (810 Seventh Avenue), em Manhattan. Com tecnologia Google Earth.

Urbanos mesmo

O cara vestido de Estátua da Liberdade vai estar lá (e dar tchauzinho para você). Assim como os garotos NBA e aquela turma com visual Amy Winehouse. Tipos urbanos que já valeriam a visita.

Vintage

Alexandra Trzcinski, dona e figuraça, vai atendê-lo no Allure on Fifth. O brechó à moda antiga é um bálsamo para quem não aguenta os arrumadinhos e muito caros de Manhattan. Endereço: 233 5th Avenue.

Williamsburg

Antes tomado por fábricas e galpões, o bairro virou o grande hit local. Lá estão as lojas mais moderninhas, os restaurantes legais, as baladas que todos querem frequentar. Uma espécie de Meatpacking District.

X: East River

Você pode cruzar o East River, que separa Manhattan do Brooklyn, de carro, pelas pontes. Só que o trânsito não costuma ajudar em nada - até ir a pé é mais rápido. Melhor usar o metrô (várias linhas fazem o percurso) ou uma bike. Há, ainda, o "táxi aquático" (www.nywatertaxi.com).

Yuppie: Park Slope

O bairro mais yuppie da região tem como principal atrativo o Prospect Park, amado por 100% dos moradores. Site: www.prospectpark.org.

Zoo

A garotada pode chegar perto de animais menores, falar com os tratadores e ver a refeição dos bichos. Ainda há pedalinhos para brincar. Por US$ 3 (crianças) e US$ 7 (adultos). Site: www.prospectparkzoo.com.

Viagem feita a convite da NYC&Co, da American Airlines e do Jumeirah Essex House. Mais informações: www.nycgo.com