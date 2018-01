Bruxelas, Amsterdã e Frankfurt de presente

A Gran Place, em Bruxelas, reúne prédios do século 15 e muitas lojas de chocolate ? não vá embora sem provar um típico waffle. De lá, siga as placas para ver o famoso Manequinho. Uma boa sequência é ir até a Place Royale, com palácios e museus, como o Royal Museum of Art. Em Amsterdã, deixe a bicicleta de lado (a não ser que você seja destemida ou expert em pedaladas) e invista num passeio de barco pelos canais. Três museus são obrigatórios: Rijksmuseum (leia mais na página 5), Anne Frank, instalado na casa onde ela morou, e Van Gogh. Em Frankfurt, marque no seu caderno a Antiga Ópera e a Casa de Goethe, que está do jeito que foi deixada pelo escritor. Com certeza, a viagem será um presentão de aniversário.