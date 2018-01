Budapeste é mesmo um belo set de filmagens

OPERA HOUSE

Ninguém deve voltar de Budapeste sem antes assistir a um espetáculo de música ou dança na famosa Hungria State Opera House. A casa de espetáculos já recebeu artistas renomados e abrigou muitos nobres na plateia - a imperatriz Sissi tinha um camarote exclusivo. A Opera House será um dos palcos do Budafest, que neste ano ocorre de 2 de julho a 18 de agosto. Um dos objetivos do festival, em sua 18.ª edição, é popularizar a música húngara. Ingressos desde 1.000 forintes (R$ 10). Site: www.viparts.Hu

RIO DANÚBIO

O Danúbio é indissociável da paisagem de Budapeste. O rio divide a cidade em duas partes, Buda e Peste, e é enfeitado por nove pontes. Perto da Ponte das Correntes, pegue o funicular até o Palácio Real, o ponto turístico mais visitado da capital. De lá, a vista é sedutora.

As águas do Danúbio aparecem na primeira cena do filme, que marca a chegada do personagem José Costa (Leonardo Medeiros) a Budapeste. A passagem mostra uma estátua de Lenin de 30 metros de altura, construída especialmente para o longa-metragem.

MERCADO CENTRAL

Se você é daqueles turistas que adoram experimentar iguarias típicas, então não pode deixar de conhecer o Mercado Central de Budapeste. É pelas barracas espalhadas nas ruas do centro da cidade que os moradores compram produtos essenciais para cozinhar. Podemos dizer que o mercado é a versão húngara do famoso Covent Garden londrino. É lá que ocorre o lendário Grande Prêmio Colher de Pau, um saboroso desafio para os turistas. Ganha quem preparar o melhor prato típico, recheado com muita páprica. Mais informações: www.budapestinfo.Hu.

BANHOS TERMAIS

Budapeste é conhecida como a cidade dos spas. Dizem que a capital húngara está assentada sobre cerca de cem fontes de água mineral aquecida. Aproveite para relaxar em alguma terma entre um passeio e outro. Uma das mais famosas casas especializadas é o Széchenyi Spa. Informações: www.szechenyifurdo.hu