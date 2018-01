Buenos Aires

Bairro vizinho ao centro, Recoleta é igualmente conveniente para a visitação básica: Teatro Colón, Casa Rosada, Rua Florida, Café Tortoni e Puerto Madero estão a curtas corridas de táxi. O Malba, museu onde “mora” o Abaporu, de Tarsila do Amaral, está pertíssimo; e a livraria El Ateneo Grand Splendid tecnicamente fica no bairro. Assim como o Unique Executive Château, um hotel médio (tem 63 quartos) com decoração afrancesada no lobby e quartos mais simples, com Wi-Fi.

No bairro cultural e boêmio de Palermo, em um casarão antigo com um bonito jardim, o Jam Suites tem banheira – antiguinha, é verdade – até no quarto mais simples. O BoBo (foto) é mais sisudo, tem Wi-Fi e um restaurante bastante procurado.

Unique Executive Château: desde US$ 68, com café; uniquehotels.com.ar/unique-executive-chateau. Jam Suites: desde US$ 74; jamsuiteshotel.com. No BoBo (bobohotel.com), o quarto básico custa US$ 88, com café