Buenos Aires e a volta do câmbio paralelo

Enquanto a melhor cotação nas casas de câmbio está em 4,30 pesos por dólar, no paralelo a moeda americana alcança os 6,40 pesos. É bastante arriscado para um estrangeiro trocar seus dólares no paralelo, já que o país está inundado de notas falsas. Mas sempre vale a pena perguntar a cotação praticada em restaurantes e lojas. É bem provável que ofereçam um valor intermediário entre as duas - algo como 5,50 pesos por dólar. Vale a pena.

* Acompanhe o caminho do colunista em

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

viajenaviagem.com