Buenos Aires para celebrar o réveillon Doce lar. Ao contrário do que ocorre no Brasil, os argentinos costumam comemorar o réveillon no conforto do lar. Tanto que as cidades daquele país, inclusive Buenos Aires, contam com poucos eventos públicos na data. Os shows de fogos de artifício, em geral, decepcionam visitantes brasileiros. Com estilo. Isso não significa que o turista não possa encontrar uma festa à altura de suas expectativas para brindar a chegada de 2009. Nos hotéis mais elegantes de Buenos Aires há opções cheias de estilo. Tango. Caso da tradicional Gala de Réveillon, uma das comemorações mais glamourosas da cidade, no Hotel Alvear (Avenida Alvear, 1891; 00--54-11- 4808- 2100; www.alvearpalace.com). Exige-se traje black tie. Neste ano, casais dançarão tango para os convidados. Custa US$ 430 (R$ 1.021) por pessoa - menores de 10 anos pagam US$ 322 (R$ 765). No dia seguinte, 1º de janeiro, o hotel promove um brunch no Roof Garden, de onde se tem uma bela vista da cidade e do Rio da Prata. Por US$ 310 (R$ 736) por pessoa. Hollywood. No Sofitel Arroyo (Rua Arroyo, 841; 00--54-11- 4131- 0100; www.sofitel.com), o ano-novo será recebido em clima de filme de Hollywood dos anos 50. No prédio de estilo art déco, construído pela família de arquitetos Bencich, a pista de dança será animada pela The Big Jazz Band. Preço: US$ 300 (R$ 712) por pessoa. Latin Fever. O Hotel Faena (Rua Martha Salotti, 445; 00--54-11- 4010-9200; www.faenahotelanduniverse.com), instalado em um antigo depósito de cereais repaginado, tornou-se ponto de encontro dos artistas argentinos, além de parada obrigatória das celebridades internacionais em Buenos Aires. Batizado de Latin Fever, o réveillon do hotel vai misturar estilos musicais latinos como merengue, salsa, cumbia e tango. Tudo isso para celebrar a chegada de 2009 em ritmo de sensualidade e energia. A festa começa à meia-noite no salão El Cabaret e custa US$ 525 (R$ 1.247) por pessoa. Bariloche. Se o seu destino de réveillon for Bariloche, a opção é a festa do Hotel Llao Llao (Avenida Ezequiel Bustillo, km 25; 00--54-2944- 448-530; www.llaollao.com). Na badalada estação de esqui - que, vale dizer, não está em temporada nesta época do ano - o elegante hotel fará sua festa inspirada nas Mil e Uma Noites. O Llao Llao, que tem na gastronomia um de seus atrativos, servirá, na noite do dia 31, carré de leitão e lombo de vaca mal passado. O turista ainda pode escolher em qual salão prefere jantar: no mais elegante, o Bustillo, o pacote sairá por US$ 900 (R$ 2.137) para não-hóspedes. No Patagônia, a refeição custará US$ 300 (R$ 712) por pessoa.