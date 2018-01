Búzios: passeios que justificam a fama

BÚZIOS - Enquanto Brigitte Bardot observa o mar acomodada em um banco da orla batizada com seu nome, Juscelino Kubitschek faz o mesmo um pouco adiante, na Praia da Armação, sorrindo a três pescadores com um aceno. Coisa de político.

As esculturas são algumas das muitas espalhadas por toda Armação de Búzios, nome completo desse canto do litoral fluminense que prefere a informalidade do nome encurtado, Búzios. A de Juscelino Kubitschek, do escultor Hildebrando Lima, foi doação da família Soares Penido, cuja casa abrigou o ex-presidente no balneário a partir de 1958.

Já Os Três Pescadores, da artista Christina Motta, faz uma bonita homenagem a trabalhadores da principal atividade econômica do local ao lado do turismo. Também é de Christina a figura da atriz Brigitte Bardot sentada num banco de frente para o mar, relembrando a visita da atriz à cidade, em 1964; visita que colocou Búzios definitivamente entre os destinos mais badalados do País.

A Orla Bardot compõe com a Rua das Pedras, ali perto, o epicentro do turismo na cidade. O agito noturno dos bares e baladas, as lojas de grife, o ver e ser visto, a gastronomia: tem tudo isso por ali.

Em relação à comida, são quase 300 restaurantes, muitos deles famosos e com preços bastante salgados. Mas há opções mais econômicas. Um exemplo? Garimpar o melhor bolo de banana com chocolate do centro (são famosos!). O da Maré Mansa custa R$ 12 o pedaço generoso (Travessa Oscar Lopes Campos, 4). Além disso, há sempre lugares escondidinhos e surpreendentes, como os desse roteiro de um casal passando um fim de semana na cidade com apenas R$ 400: bit.ly/buzios400.

Outra forma de comer bem gastando menos por lá é ir ao festival gastronômico que a cidade faz toda primeira quinzena de julho, com pratos de bons cozinheiros a preços em conta. Na edição mais recente, custaram R$ 15 (entradas) e R$ 20 (principais). O próximo está confirmado: festbuzios.com.br.

Entre as opções sofisticadas, o 74 Restaurant é novidade. Inaugurado no fim de 2015 no hotel-butique Casas Brancas, une as cozinhas regional e mediterrânea em um cardápio assinado pelo chef francês Gustavo Rinkevich e em um belo salão-terraço com vista para o mar. Reserve.

Com cerca de 20 praias, difícil é escolher onde estender a canga (ou alugar uma cadeira). Nossa dica: peça informações na pousada e visite no máximo duas por dia – ou você perderá a chance de curtir um dos trechos mais bonitos e de mar mais calmo do País.

Com o tempo meio nublado, foi impossível não se importar com os dizeres das placas que avisavam para não irmos adiante pelas pedras escorregadias. Se Búzios fica extremamente preguiçosa quando chove, o mesmo não ocorre com seu mar, que, na fúria, engole as formações rochosas que encontra pela frente.

Assim é na Ponta do Criminoso, entre as praias João Fernandes e Brava, que é ideal para escapar do agito. A parada costuma receber mergulhadores e pescadores e guarda uma vista que ainda lembra aquela Armação dos Búzios selvagem que atraiu Brigitte Bardot.