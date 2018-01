Cabeleiras Karl Lagerfeld ama cabelos. O poderoso estilista da não menos poderosa grife Chanel fotografou dez penteados típicos alemães dos anos 1920 para a mostra We Love Hair, que entrou em cartaz sábado, na galeria C/O (www.co-berlin.eu), no centro de Berlim. A exposição tem também imagens do consagrado fotógrafo Gabo, que aborda o tema das mulheres despenteadas. Russell James destaca o contraste entre cabelos fartos e corpos nus e o ilustrador Olaf Hajek completa o elenco com sátiras que analisam a relação dos cabelos com a posição social. A mostra fica em cartaz até 17 de janeiro.