Caça às trufas

Esses troféus, que alguns consideram melhores e mais fortes em gosto e aroma que os de Piemonte, na Itália, com frequência terminam nos mercados e restaurantes de Livade e imediações, o centro de distribuição de trufas do país. E custam milhares de dólares o quilo.

Mesmo com uma população de 190 moradores instalados em torno de uma rotatória com três restaurantes, ela abriga duas feiras de trufas no outono. Uma, a Zigante

Tartufi Days (sajamtartufa.

com), começa

em outubro e dura

seis fins de semana.

Durante os festivais, "peregrinos gastronômicos" surgem para apreciá-las em filés, massas ou sorvetes; nada fica sem trufas. / ALEX CREVAR