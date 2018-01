Cada peça tem o seu lugar ideal

Planejamento é a palavra chave na hora de arrumar a mala. Pensar em combinações entre as peças reduz bastante a quantidade de itens transportados e faz muito pela leveza da sua companheira com fama de sem-alça.

A arrumação depende das características da viagem e da mala. Segundo a consultora Margarete Neiva Pereira, da Home Help, que presta consultoria doméstica, turistas de mochila nas costas devem preferir roupas casuais -, calças jeans, camisetas, malhas e moletons - dobradas na largura da mala e empilhadas. "É impossível levar uma camisa sem amassar", diz. A capa de chuva fica bem perto dos zíperes.

Para as crianças, o ideal é fazer rolinhos e acomodar tudo em uma sacola grande. Como as peças não amassam nem pesam, o volume pode ser carregado nos ombros. Deixe em casa itens pesados como o secador de cabelos.

Passo a passo

Calças: são as primeiras a entrar na mala, dobradas em dois e estendidas no fundo com as pernas para fora - que serão, depois, colocadas por cima de todas as outras roupas. Isso ajuda a evitar que as peças se movimentem e amassem

Casacos e jaquetas: também vão para o fundo, virados do avesso com as mangas para dentro, dobrados em dois. Mas, como ocupam espaço, o ideal é levar o casaco no corpo ou no braço

Saias: dobre em duas partes, na vertical, e coloque as peças por cima de calças e casacos

Camisas, camisetas e malhas: botões fechados e o mínimo possível de dobras. Estenda-as sobre as calças, saias e casacos. Minimize as dobras colocando, no meio das camisas, camisetas e malhas em rolinhos, que também podem ser encaixados nos espaços vazios

Ternos: se a viagem exige muitos looks formais, o mesmo paletó pode ser combinado com várias calças, camisas e gravatas para diminuir o volume de peças carregadas. Se couber na mala, use um porta-ternos. Quanto mais encorpado o material, menos amassadas as peças ficarão

Tailleur: mulheres devem fazer o contrário: usar a mesma calça ou saia e variar camisas e jaquetinhas. Lenços ajudam a personalizar e mudar o visual

Vestidos: se a ocasião for de festa, peça ao hotel para passar a roupa ou leve um modelo de tecido que não amassa. Pendurar a roupa no banheiro para ser desamassada pelo vapor não produz efeitos assim tão eficientes. Na mala, deixe o vestido por cima, enrolado em papel de seda para proteger o tecido e os bordados

Sapatos: Ficam nos cantos, em saquinhos, com as solas viradas para as "paredes" da mala. Forme com eles uma base sólida para as peças que amassam, como as camisas

Roupa íntima: Meias, biquínis, cintos, lenços, gravatas e lingerie formam rolinhos e preenchem espaços vazios, inclusive dentro dos sapatos, dentro de saquinhos

Produtos de higiene pessoal: uma nécessaire organizadora ajuda a distribuir perfumes, barbeador e cremes para evitar que ocupem espaço demais. Shampoo, condicionador e creme dental costumam estar incluídos no kit de amenities do hotel - ou podem ser comprados em qualquer farmácia. Os itens podem ainda preencher cantos vazios.