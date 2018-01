Cafés à altura do nome na nova cena parisiense Há dez anos, o londrino Channa Galhenage se mudou para Paris para trabalhar com recursos humanos. Devoto de um bom café, logo ficou impressionado com a péssima qualidade dos expressos na cidade. "Depois de algum tempo tentando engolir cafés ruins", diz, segurando o nariz e fazendo caretas, decidiu abrir seu próprio negócio.