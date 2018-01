Dicas para cair na estrada e comemorar o Dia dos Pais viajando

Mais que um presente, viajar com seu pai é uma maneira de reforçar os laços e dar boas risadas. Confira opções de destinos, para pais de diferentes interesses:

CULTURA

A 1h30 de Belo Horizonte, o Centro de Arte Inhotim é um museu ao ar livre perfeito para levar a família. Com galerias, pavilhões, esculturas ao ar livre, instalações e um paisagismo com plantas de várias partes do mundo, agrada tanto os amantes das artes quanto aqueles que não têm muita intimidade com o assunto. Adriana Varejão, Hélio Oiticica e Cildo Meireles são alguns dos nomes que expõem por lá. É possível fazer um bate-volta a partir capital mineira: há ônibus que saem de terça-feira a domingo (saritur.com.br). Mas o ideal é passar um fim de semana para poder desbravar o local com a calma que ele merece. No Dia dos Pais haverá uma visita temática sobre arte contemporânea, às 14h30. Ingresso de R$ 25 a R$ 40 (grátis às quartas-feiras).

AVENTURA

Se o fim de semana estiver ensolarado, que tal dar um pulinho em Brotas? O rafting no Rio Jacaré-Pepira é a atração número 1 da cidade (a partir de R$ 118 na Ecoação; ecoacao.com.br), mas, se não quiser se molhar, há outras opções. O Parque Aventurah tem tirolesas, quadriciclo, arvorismo e trilhas – a partir de R$ 22. Para ir com a família, a Alaya tem um pacote com duas noites de hospedagem em quarto triplo, rafting e circuito de arvorismo por a partir de R$ 387 por pessoa. No fim de semana de 13 a 15 de agosto ocorre ainda o festival gastronômico da cidade (brotasgourmet.com.br), cujo tema é receitas com lembranças. Para dar um tempo na adrenalina, visite o Museu do Calhambeque, com 18 modelos de veículos antigos. Mais: brotas.com.br.

GASTRONOMIA

O festival Cultura e Gastronomia Tiradentes surgiu em 1998 e, desde então, a cidade se tornou a meca da boa cozinha em Minas Gerais. Este ano, o evento ocorre de 21 a 30 de agosto, com chefs como Daniela Martins (Lá em Casa, Belém), Emmanuel Ruz (Lou Fassum, França) e Rafa Costa e Silva (Lasai, Rio de Janeiro). Para reservar hotel e um lugar nos disputados jantares, é bom correr: as vagas acabam rápido. Se preferir levar seu pai em outro fim de semana, vocês não vão se decepcionar. Com casario colonial e ótimos restaurantes (entre eles, Angatu, Pacco & Bacco e Kitanda Brasil), Tiradentes está sempre na rota de quem quer comer bem.

CACHAÇAS

Que tal uma cachacinha para abrir o apetite? Paraty (paraty.com.br), no litoral fluminense, está repleta de alambiques, abertos à visitação em qualquer época do ano. De 13 a 16 de agosto, é realizado o Festival da Cachaça, Cultura e Sabores, com shows, estandes e quiosques com ares de quermesse. A duas horas de São Paulo, a também histórica Monte Alegre do Sul, na região do Circuito das Águas, é outra que produz branquinhas: são aproximadamente 50 alambiques espalhados pelas imediações. Peça indicação dos endereços nas pousadas.

CINEMA

O Festival de Cinema de Gramado ocorre de 7 a 15 de agosto, mas, embora já se conheça os 15 longas e 25 curtas que serão exibidos, a programação oficial ainda não está no site. Se ainda assim quiser garantir ingressos, eles já estão à venda – de R$ 15 a R$ 30. Além de assistir às produções, é possível curtir outras atrações da cidade a 120 quilômetros de Porto Alegre, como as fábricas de chocolate e a Rua Coberta, com suas lojas e restaurantes. A vizinha Canela, a 10 quilômetros, é um ótimo bate-volta – e pode ser também uma opção de hospedagem. Não deixe de visitar o Parque do Caracol e a cachoeira de mesmo nome, de 131 metros de altura.