Calendário do Viagem: novembro é mês de...

Exatamente, celebrar. Tradição das mais alegres e inusitadas, o Día de los Muertos, no México, atrai milhares de visitantes. Com fantasias, doces e música, o país faz uma colorida festa para os que já se foram. Segundo a crença local, os falecidos voltam para visitar os parentes vivos. São comuns os cortejos com crianças vestidas de caveira. Já os vizinhos guatemaltecos celebram seus mortos decolando pipas de até 5 metros de diâmetro, cobertas de desenhos e frases. Acredita-se que elas guiam almas de volta à vida. A maior festa ocorre em Santiago Sacatepéquez, vilarejo a 30 minutos da Cidade da Guatemala.

3 Correr por Nova York

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os corredores inveterados estão ansiosos para percorrer novamente os 42 quilômetros da Maratona de Nova York, após a edição de 2012 ter sido cancelada por conta do furacão Sandy. A prova, que cruza pontes simbólicas da Big Apple, como Verazzano e a do Brooklyn, deve reunir 45 mil atletas amadores e profissionais que percorrerão bairros como Queens e Bronx. Mais em ingnycmarathon.org.

9 Lagosta de baciada

Não é sempre que dá para comer lagosta até se esbaldar. Até o dia 17, esse é o convite para quem for ao 4º Festival Gastronômico da Lagosta de Maragogi e Japaratinga, em Alagoas. Os melhores restaurantes locais servem o nobre crustáceo com descontos de até 40%. Programação e participantes em festivaldalagosta.com.br.

23 Motores

O Tokyo Motor Show (www.tokyo-motorshow.com) deve receber mais de 1 milhão de visitantes para conferir as maluquices da indústria automobilística japonesa, como o monociclo a motor da Honda. Outras 30 marcas expõe novos modelos de carros e motos.

8 Cinema na Cidade Eterna

Sem chegar perto do glamour de Veneza, a premiação do Festival de Cinema de Roma chama a atenção pelo tamanho. Foram inscritos 2.620 filmes de 76 países. Destes, 71 estão na seleção principal. A produção Entre Nós, de Paulo e Pedro Morelli, concorre ao prêmio de melhor filme. Ingressos a partir de 5 em www.romacinemafest.it.

14 Comilança na serra

Com o tema "Brasileiríssimo", o Festival Petrópolis Gourmet (petropolisgourmet.com.br) reúne até dia 24 mais de 40 restaurantes da cidade em torno da culinária nacional. Já a vizinha Nova Friburgo recebe ao longo do mês o 7º Festival de Truta: festivaldetruta.com.br.

29 Delírio consumista

Para entender a definição de consumismo - e aproveitar para fazer umas comprinhas, claro - vale a pena sincronizar sua viagem aos Estados Unidos com a famosa Black Friday, promoção com descontos de até 80%. Lojas participantes e cupons em theblackfriday.com.

3 Velas festivas

Um dos mais tradicionais rituais sagrados da Índia, o Diwali (diwalifestival.org) celebra o retorno do deus Ram após superar o demoníaco rei Ravana. Simbolizando a saída do povo das trevas rumo à luz, acendem-se velas e fogos de artifício para iluminar as noites. Em Délhi e Jaipur.

1 Luzes natalinas. Já!

Dá para dizer que nenhum Natal no Brasil dura tanto quanto o de Gramado. Já está tudo pronto para a 28ª edição do Natal Luz, que, além de colorir a cidade serrana com iluminação temática, trará 20 shows musicais, teatrais e pirotécnicos. A partir de sexta-feira, e ao longo de 73 dias, mais de 500 exibições prometem cativar crianças de todas as idades. Ingressos a partir de R$ 30 - a programação completa está em natalluzdegramado.com.br.