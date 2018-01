Calmaria de uma vila compacta e aconchegante Descanso combina com natureza, que lembra serra, que remete a ar puro, que traz tranquilidade... A cabeça viaja longe quando os olhos se encontram diante da bucólica São Francisco Xavier. O charmoso distrito de São José dos Campos consegue mesclar clima de montanha com a simplicidade de cidadezinha do interior, sem o glamour e o agito de Campos do Jordão.