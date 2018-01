Cama e bicicleta O conceito, provavelmente, soa familiar apenas a quem já viajou de bicicleta pela Alemanha. O Bett & Bike - ou cama e bicicleta - reúne estabelecimentos amigos dos ciclistas, de pensões a hotéis cinco-estrelas. Neles, o viajante encontra desconto na diária, cama, banho quente e um lugar seguro para guardar a magrela. Em alguns casos, máquinas de lavar e secar roupas fazem parte do pacote, já que os bikers carregam pouquíssima bagagem. São mais de 200 estabelecimentos cadastrados apenas na rota Berlim-Copenhague, identificados pela logomarca na entrada e marcados no mapa da rota, com informações sobre a faixa de preço. Mais informações: bettundbike.de.