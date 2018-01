Cama gostosa, diária econômica

Selecionamos opções em cidades onde a hotelaria tem fama de cara. Se seu destino não estiver na lista, use as palavras-chave "budget hotels" mais o nome da cidade para pesquisar online. As diárias mínimas foram cotadas para o fim de novembro.

Nova York

The Pod

Tem quartos single mínimos e sem banheiro, mas novos, área comum moderninha e Wi-Fi grátis. Desde US$ 119 (R$ 242).

The Jane

A microcabine individual é inspirada nas dos navios. Fica perto dos animados Meatpacking District e Soho. Sem banheiro, US$ 135 (R$ 275) a diária.

Londres

easyHotel

Os microquartos em branco e laranja são funcionais e custam desde 39 libras (R$ 126), uma pechincha para os padrões da capital inglesa.

Paris

Hi Matic

Perto do agito da Rua Oberkampf, o coloridíssimo hotel tem cabines montadas em módulos. Divertido e bem sacado. Diária desde 139 (R$ 356).

Hotel du Séjour

Perto do Pompidou e do badalado Marais. Como tem apenas 4 quartos single e diárias a partir de 140 (R$ 360), a concorrência é acirrada.

Barcelona

El Jardí

Pertíssimo das Ramblas, no Bairro Gótico. Diárias desde 60 (R$ 154).

Ciutat Vella

Também a poucos passos das Ramblas, é lindo, moderno, com design incrível. Desde 70 (R$ 180).

Tóquio

Khaosan Ninja

As cabines single são empilhadas duas a duas - uma autêntica experiência japonesa - e custam US$ 30 (R$ 61) a noite, em camas excelentes segundo os guias locais.

Sunroute Plaza

Hotelão de pacote no badalado Shinjuku, com quartos novos e bem equipados. Desde 11.121 ienes (R$ 287). / MÔNICA NÓBREGA