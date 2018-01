Quando dizem “pura vida”, os costa-riquenhos pronunciam um erre enrolado, marcado, um pouco como se Mazzaropi falasse espanhol. “Pura vida”, a frase que estampa souvenirs e tem jeito de slogan publicitário, é na verdade um curinga no falar cotidiano do país: serve para cumprimentar, agradecer, concordar, responder positivamente. Quanto ao sotaque, ele reforça no visitante a sensação de que a viagem pela Costa Rica é um passeio no interior.

Pouco mais de metade do território, 51,5%, é recoberto de florestas. Do restante, a agricultura e a pecuária ocupam 37%, e as áreas urbanas ficam apenas com os 11,5% restantes. Um país orgulhosamente selvagem e rural, que investe na imagem de sustentabilidade turística por meio de um programa nacional de certificação, com catálogo de hotéis, restaurantes, agências e passeios já certificados para consulta no site turismo-sostenible.co.cr.

A Universidad de Costa Rica, pública e a maior do país, mantém cursos de Turismo Ecológico e Gestão Ecoturística em quatro unidades.

As cidades abrigam um pouco de patrimônio histórico, alguma gastronomia internacional e eventos de pequeno porte, para até 500 participantes. Na capital, San Jose, estão os hotéis de redes internacionais, que são minoria no perfil de alojamento da Costa Rica. Segundo o ministro do Turismo, Mauricio Ventura, 80% dos meios de hospedagem têm até 40 quartos.

Pensou em hotéis-butique? Não é bem assim, embora alguns até caibam nessa genérica definição. É o caso do Espino Blanco, na região de Turrialba, com lindos bangalôs de madeira e um bar-restaurante que serve a típica comida de Cartago, com ingredientes da região e influência colonial espanhola, aberto também a não hóspedes. Custa US$ 90 o pernoite para dois, e até US$ 20 a refeição.

Majoritariamente, o que se encontra são pequenos hotéis-fazenda, pousadas, cama&cafés, lodges simples no meio da floresta. Um tipo de viagem para tênis, aventura, imersão rural, comida caseira. Isso mesmo, mochileira. E a preços amigáveis

Zona de impacto. Não é por outro motivo que surfistas gostam tanto da Costa Rica. O jeitão desencanado de harmonia com a natureza têm tudo o ver com o que esses esportistas tanto prezam. O território montanhoso permite ir da praia ao alto de um vulcão – são mais de 100 cones vulcânicos, muitos deles ativos – em poucos quilômetros. As orquídeas somam 1.400 espécies. E tem o canopy, sequência de tirolesas entre árvores que é uma das marcas do ecoturismo costa-riquenho.

A temporada chuvosa vai de maio a novembro; a seca ocupa os outros meses. Mas os muitos microclimas mudam a cara da viagem em um pequeno deslocamento, graças às variações de altitude: do seco para a umidade máxima, do frio de altitude para o calorão na costa.

São os americanos os turistas que mais veem graça na fartura natural e ausência de frescuras de uma viagem pela Costa Rica: 1 milhão deles foram ao país em 2014, ou 40% dos desembarques internacionais. Europeus somaram 400 mil chegadas. Os estabelecimentos turísticos mostram preços em colón, a moeda local (R$ 1 vale 164 colones) e em dólar (US$ 1 vale 530 colones); mas o pagamento deve ser em colones.

Brasil, México e Argentina estão na mira da Costa Rica e de seu jeito interiorano na América Central. Para viajantes desprendidos, recomendo.

Saiba mais: como ir à Costa Rica

Aéreo

Entre São Paulo e San Jose, a Copa voa com conexão na Cidade do Panamá, desde US$ 420. Na Avianca/Taca, desde US$ 720, conexão em Bogotá. Valores mínimos pesquisados para setembro, depois das férias nos Estados Unidos

Visto

Nâo é exigidos dos turistas brasileiros

Vacina contra febre amarela

É indispensável. A carteirinha internacional é exigida na imigração. A vacina precisa ser tomada no mínimo 10 dias antes da data da viagem. Saiba mais sobre saúde do viajante aqui

'Pura vida'

Acredita-se que o "pura vida" como a expressão multiuso que é atualmente tenha tido origem em um filme mexicano de 1956, cujo título era exatamente a frase – sucesso na época, acabou sendo adotada na fala cotidiana da Costa Rica