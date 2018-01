Caminhada com lhamas Distante da poluição e das luzes artificiais das cidades grandes existe um céu tão limpo e salpicado de estrelas que chega a ser difícil de acreditar. As noites no Atacama são as mais estreladas que já pude admirar - e, sob ele, os guias explicam um pouco da influência dos astros na vida do povo andino. Pela posição das constelações, por exemplo, os nativos avaliam se haverá chuva ou não em determinados períodos.