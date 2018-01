Caminho de conchas até a Pedra Furada

O turista entende realmente que está rodeado por uma área de preservação ambiental quando vai até a Pedra Furada, principal símbolo do Parque Nacional de Jericoacoara. Um capricho da natureza que exigiu milhares de anos de trabalho das ondas e dos ventos, que esculpiram um furo simétrico no centro de uma pedra. Perfeição que pede muitos cliques.

O acesso dos buggies por ali é proibido. E o visitante não tem outra alternativa senão andar pelo menos um trecho pela praia de areias repletas de conchinhas. Melhor assim. O barulho dos motores realmente não combina com cenário de tamanha tranquilidade. A graça mesmo é ir devagar por entre as pedras e as piscinas naturais que se desenham no solo.

A partir da vila de Jeri, a caminhada de cerca de 3 quilômetros pode ser feita em uma hora, passando pela Praia da Malhada. Mas se a maré estiver cheia ou as pernas preguiçosas, é possível pegar carona com um carrinho que leva até o limite do Parque Nacional - nesse caso, ainda restará andar 700 metros até a Pedra Furada.

O cartão-postal de Jeri faz parte do Complexo do Serrote, pequena serra que, vista do mar, lembra o formato de um jacaré deitado. Esta seria a origem do nome da vila. Dizem que os antigos pescadores, no agitado balanço do mar, observavam o tal jacaré sumir e reaparecer no horizonte. Já ''coara'' derivaria do tupi-guarani, e tem a ver com ''expor ao sol''. Jericoacara seria uma mistura de ambos.

A vila já foi conhecida ainda pelo nome de Serrote. Pedaços de rocha do maciço foram usados, inclusive, na construção da Igreja Nossa Senhora de Fátima, hoje referência em uma das ruas de Jeri.

Como ir

PASSAGEM AÉREA

SP-Fortaleza-SP: R$ 758 na Gol (0300-115-2121) e R$ 759 na TAM (4002-5700)

ONDE FICAR

Mosquito Blue: Rua da Farmácia; (0--88) 3669-2203

Pousada Capitão Thomaz: Avenida Beira Mar, 202; (0--88) 3669-2221

Pousada Vila Calango: Rua das Dunas, 30; (0--88) 3669-2289

Pousada Blue Jeri: Rua do Forró; (0--88) 3669-2027

PACOTES*

R$ 1.537: 3 noites com café. Na Flot (0--11-4504-4544)

R$ 1.495: 5 noites com café. TAM Viagens (0--11-4706-0742)

R$ 2.168: 7 noites com café. Na Freeway (0--11-5088-0999)

R$ 2.180: 4 noites com café. Na Filhos da Terra (0--11-3171-2000)

R$ 2.180: roteiro de 5 noites com café. Na Venturas e Aventuras (0--11-3872- 0362)

R$ 2.220: 7 noites com café. No Submarino (4003-9888)

R$ 2.319: 7 noites com a Riviera (0--11-5533-6889). Inclui café

R$ 2.516: 7 noites com café. Na Pisa Trekking (0--11-5052-4085)

R$ 2.932: 7 noites com a Intravel (0--11-3206-9000). Inclui café

R$ 2.984: 7 noites com café. Na Monark (0--11-3235-4322)

R$ 3.179: 3 noites com café, na Tereza Ferrari (0--11-3021-1699)

*Preço mínimo por pessoa em quarto dupla, com aéreo