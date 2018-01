Caminho gracioso para passear e fazer piquenique

Curitibano que se preza já fez churrasco ao menos uma vez na Estrada da Graciosa. A infraestrutura que inclui churrasqueira, mesa, bancos e sanitários pede apenas que você leve os ingredientes e chegue cedo, pois nos domingos quentes os pontos de parada costumam ser disputados. O mais agradável é o que fica do lado da cascata, mas há bastante concorrência no mirante também. Para quem está só de passagem, há barracas ao longo do caminho que vendem lanches simples e a imperdível mandioca chips.

Caminho aberto por tropeiros no começo do século 18, ela virou estrada em 1873 e permaneceu como a única pavimentada do Estado até meados do século 20. Por ali, passavam cargas de café, erva-mate e madeira rumo ao porto de Antonina ou Paranaguá. Por ali eu também passei inúmeras vezes na infância para chegar ao litoral - uma estrada mais divertida que a BR-277.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O acesso se dá pela BR-116, a 37 quilômetros de Curitiba e, de início, já prepara o espírito para o que virá: um simpático portal de pedra. O caminho, de curvas em U, pistas estreitinhas e despenhadeiros com vistas cênicas, é agradabilíssimo para ser feito sem pressa - menos quando chove, pois a estrada se torna escorregadia. De um lado dela fica o Parque Estadual da Graciosa, do outro, o Parque Estadual Roberto Ribas Lange. E, ali no meio, você vai apreciando as bromélias, marias-sem-vergonha, hortênsias e biquinhas de água.