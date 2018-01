Caminhos da Borgonha

Erguer a taça com delicadeza. Depois, observar a cor do líquido, voltear o copo sete vezes, sentir o aroma e, enfim, degustar o vinho. Pierre Naigeon anda por entre os barris de carvalho, fala sobre a produção da vinícola - brancos, tintos e rosés classificados como villages, premier crus e grands crus -, abre outro tonel. E começa mais uma lição para os sentidos.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobre a mesa, a mulher dele, Françoise Vannier-Petit, coloca pratos com pães tipo gougère, presunto cru, queijos e foie gras caseiro, como faz questão de ressaltar. Neste momento, a certeza de que estamos no trecho mais saboroso da França, talvez do mundo.

O passeio pela Borgonha deve começar assim, numa cave úmida e escura, bem instalada embaixo da terra. Mesmo que, lá fora, o sol brilhe forte, colorindo os vinhedos com mil gamas de vermelho e dourado.

Veja também:

Culinária e história revelam alma da capital

Figurante num jantar black-tie

Tour no castelo de um autêntico conde falido

No mercado, a agilidade do chef recordista em fritar rãs

Abadia secular entre o garfo e a taça

Três estrelas para um santuário gastronômico

A vinícola de Naigeon está na lendária rota dos grands crus, estrada de 60 quilômetros que acompanha as colinas da Côte d’Or, ou Encosta de Ouro, entre Dijon e Santenay. Gevray-Chambertin, Vougeot, Vosne-Romanée, Nuits-St-Georges e Chambolle-Musigny são alguns nomes que vemos no percurso.

Estamos na região produtora mais rica da Borgonha, lar ancestral das uvas chardonnay e pinot noir. Terras valiosas, graças à irretocável combinação natural entre solo (argiloso e calcário), microclima e altura das montanhas (entre 200 e 300 metros, o que garante a exposição dos vinhedos ao sol).

Outra característica marcante é a divisão do solo em pequenas propriedades, que produzem pouca quantidade de tintos e brancos, muitas vezes sublimes e extraordinários. O Domaine Pierre Naigeon tem 11 hectares e fabrica 70 mil garrafas por ano. Parece pouco, mas é muito para padrões locais. O que dizer então do 1,8 hectare exclusivo da Romanée Conti? A melhor terra para o melhor vinho. São apenas 5 mil garrafas anuais - um rótulo de 2007 não sai por menos de 6 mil.

Alugar um carro é a dica para se perder entre os renomados vinhedos e descobrir outras surpresas, como casinhas com flores na janela e châteaux de pedra. Pare onde quiser, quando quiser. A maioria das vinícolas oferece degustação, motivo mais que justo para se esconder embaixo da terra.

BON APÉTIT

Os bon vivants sabem que percorrer a rota dos grand crus é só o começo da viagem por essa terra de inenarráveis prazeres. Muito antes da França se tornar um país cristão, a Borgonha, um de seus ducados mais poderosos, já havia criado uma identidade regional. Já era conhecida pela gastronomia e, sobretudo, pelos vinhos.

Entre um longo almoço e um jantar em restaurantes Michelin - como o de Bernard Loiseau, em Saulieu -, o turista conhece o esplendor da capital Dijon, explora o charme de Beaune, visita abadias e topa com cidadezinhas medievais. Deguste sem pressa. Como dizem por aqui, "bon apétit et large soif".

Confira pacotes para a região da Borgonha. Os preços valem por pessoa em quarto duplo e incluem passagem aérea.

US$ 1.440: 5 noites em Dijon, com café. Embarque até 15/6. Na Taks Tour (0--11-2821-8811; www.takstour.com.br)

US$ 1.538: 3 noites em Lyon e 3 em Dijon. Com café e aluguel de carro. Saídas diárias. Na Inside Turismo (0--11-4508-8010; www.insideviagens.com.br)

US$: 1.879: 3 noites em Dijon e 3 em Beaune. Com café e aluguel de carro. Saídas diárias. Na Bon Voyage (0--11-3258-6522; www.bonvoyagetur.com.br)

US$ 2.041: 3 noites em Saulieu no Relais Bernard Loiseau. Inclui café e aluguel de carro. Saídas diárias. Com a Interpoint (0--11-3087-9400; www.interpoint.com.br)

US$ 2.100: 3 noites em Dijon, 2 em Beune, 2 em Macon e 2 em Nevers. Com café, trens e passeios. Saídas diárias. Com a CI (0--11-3677-3600; www.ci.com.br)

US$ 2.190: 1noite em Dijon, 1 em Beaune e 2 em Paris. Inclui café, 1 jantar, passeios e TGV entre Paris e Dijon. Saídas diárias. Com a Sem Fronteiras (0--11-3853-4401; www.semfronteiras.tur.br)

US$ 2.249: 4 noites em Paris e 2 em Dijon. Inclui café, 1 almoço, passeios e trem entre Dijon e Paris. Até 16/06/09. Com a Top Brasil (0--11-3926-8000; www.topbrasiltur.com.br)

US$ 2.950: 1 noite em Avalon e 1 em Beaune. Inclui café, carro com motorista e passeios. Até 31/10. Na Cit Operadora (0--11-3138-3535; www.citviagens.com.br)

US$ 3.612: 2 noites em Dijon e 1 em Paris. Inclui café e carro com motorista. Válido até 31/10. Com a Françatur (0--21-2102-2444; www.francatur.com.br)

US$ 3.645: 6 noites em Paris e 2 em Beaune. Inclui café e carro com motorista. Embarque até 16/6. Com a Designer Tours: (0--11-2181-2900; www.designertours.com.br)

US$ 3.794: 3 noites em Paris e 2 em Dijon. Inclui café e carro com motorista. Válido de 1/5 a 16/6 e 18/7 a 31/10. Na Rubiatur (0--11-3236-6555; www.rubiatur.com.br)

US$ 4.460: 5 noites no Château de Gilly, entre Beaune e Dijon. Com café, aluguel de carro e TGV entre Paris e Dijon. De 6 a 12 de junho. Na Tereza Ferrari (0--11-3021-1699; www.terezaferrariviagens.com.br)

US$ 7.136: roteiro de 5 noites (de 14 a 19 de junho) de bicilceta pela Borgonha. Inclui café, 3 almoços e 4 jantares com vinho, além de passeios. Na Butterfield & Robinson (0--11-3071-4590; www.butterfield.com.br)

*Viagem feita a convite da Maison de la France