Caminhos rurais de Vermont Uma das maneiras mais garantidas de esvaziar minha mente é dirigir em quase qualquer trecho da Rota 100, uma pequena estrada rural a leste da capital Montpelier que se estende por quase todo o comprimento do Estado de Vermont. Ela pode parecer um pouco abarrotada no inverno, quando esquiadores seguem para os resorts espalhados por todo o caminho, e no outono, quando os admiradores de folhas aparecem.