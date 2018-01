Campeões de procura para intercâmbio

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O mundo ficou pequeno e, hoje, qualquer destino pode ser considerado viável para intercâmbio. Tudo depende dos seus objetivos e expectativas - e do idioma que você quer aprender ou aperfeiçoar.

Mesmo com o aumento do interesse por espanhol, francês e até mandarim, o inglês ainda é a língua mais procurada por brasileiros, segundo as maiores operadoras de intercâmbio no Brasil. A pedido do Viagem, STB, CI e Bex indicaram os países que mais recebem estudantes do País. E os perfis de quem os escolhe.

Estados Unidos. Passou alguns (poucos) anos em baixa, mas voltou a ganhar público. Hoje, está no alvo de quem busca formação para mudar de carreira (negócios, finanças, marketing, moda). Cursos de até 18 horas semanais pedem apenas visto de turista.

Canadá. Cursos e custo de vida mais em conta são vantagens em relação aos Estados Unidos. Segurança e sistema de transportes eficiente também costumam ser levados em conta pelos estudantes, além da facilidade para compreender o inglês falado pelos canadenses. Toronto e Vancouver são cidades onde é fácil encontrar brasileiros.

Inglaterra. É ideal para quem gosta de perseguir tendências culturais e comportamentais e tem interesse em viajar - o acesso para toda a Europa é fácil e barato. Preços dos cursos têm caído com o aumento do número de escolas de inglês.

Austrália. A adaptação é fácil - os australianos têm muito em comum com os brasileiros. Além de cursos de inglês, o país oferece cada vez mais opções em universidades e escolas técnicas de boa qualidade. Estudantes têm permissão oficial para trabalhar.

Nova Zelândia. Dispensa visto para cursos com duração de até três meses. Pela variedade de atividades na natureza, atrai jovens e aventureiros. O inglês com acento diferente ajuda a acostumar o ouvido a variações nas formas de falar pelo planeta.

África do Sul. Já foi considerado destino exótico, mas está se popularizando. A relação custo-benefício, dos cursos e do custo de vida por lá, é ótima.

Veja também:

Você está preparado para encarar uma volta ao mundo?

Salzburgo: Produto Musical Bruto

Viena, um essencial ponto de encontro

Mr. Miles: De viagens e casamentos

Turista profissional: Clássicos revisitados

Leia o blog do Viagem