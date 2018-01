Serra Negra (SP)

Novinho, o Hotel Fazenda Molise terá Papai Noel, ceia natalina com música ao vivo, almoço no dia 25 e monitores infantis diariamente.

R$ 460, diária para dois, com refeições; hotelfazendamolise.com.br

Itu (SP)

Ceia e almoço de Natal serão apenas parte da programação gastronômica do San Raphael Country Hotel (foto abaixo). O pacote, com mínimo de quatro diárias, terá feijoada, noite de queijos e vinhos e festival de massas. Há gratuidade para uma criança e programação de lazer incluída.

R$ 950 a diária para dois, pensão completa; sanraphaelcountry.com.br

Águas de São Pedro (SP)

Depois da visita do Papai Noel, que entregará presentes, um grupo de chorinho vai animar a ceia natalina do Avenida Charme Hotel, incluída no pacote de 5 noites (23 a 28/12), com várias atividades como aula de zumba para os adultos e de culinária para os pequenos, que aprenderão a preparar brigadeiro e pão de queijo. Crianças de até 7 anos têm cortesia. R$ 2.250 para dois, com pensão completa; avenidacharmehotel.com

Amazônia (AM)

À beira do Rio Juma, na cidade de Autazes e a três horas de Manaus, o Juma Lodge oferece típicos programas da Amazônia: focagem de jacarés, caminhada na floresta, pesca de piranhas, passeio de canoa para observar botos. O pacote de 4 dias da Venturas tem saída dia 23/12.

R$ 2.550 por pessoa, pensão completa; venturas.com.br

Gramado (RS)

A capital brasileira do Natal capricha na programação para adultos e crianças. No centro da cidade, decorado com capricho para o Natal Luz (natalluzdegramado.com.br), evento que tem duração total de mais de dois meses, há desfiles natalinos, concertos, feira, teatro e ópera a céu aberto. O pacote da Pomptur prevê 5 noites (23 a 28/12) com aéreo desde São Paulo, ingresso para um espetáculo e transfers. A hospedagem é no Hotel Serra Azul.

R$ 2.636 por pessoa, com

café; pomptur.com.br

Teresópolis (RJ)

Além da chegada do Papai Noel e ceia, a programação do Complexo Hoteleiro Le Canton (no alto) terá coral, missa e escola de circo. O pacote de 5 noites (20 a 25/12 ou 21 a 26/12) inclui gratuidade para duas crianças de até 12 anos.

R$ 5.445, para dois, pensão completa; lecanton.com.br