Campos em clima natalino Campos de Jordão (SP) antecipou a ceia de Natal. Criativos pratos natalinos já estão no cardápio dos 25 restaurantes que participam da 5.ª Temporada Gastronômica do Natal na Montanha. Nesta edição, o ingrediente principal são as frutas vermelhas, cultivadas na cidade mesmo. Por isso, dê preferência para as especialidades - doces e salgadas - que levam amora, framboesa ou mirtilo. Quem se interessar poderá aprender a preparar as receitas em workshops de gastronomia gratuitos. Informações: www.cozinhadamontanha.com.br.