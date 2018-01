Canadá sem visto? Descubra se você pode

Agora é oficial: a partir das 10 horas (horário de Brasília) de 1º de maio, alguns brasileiros passam a ter isenção de visto para o Canadá, fazendo apenas o pedido de uma eTA (Electronic Travel Authorization, sigla em inglês para Autorização Eletrônica de Viagem), para visitar o país ou passar em trânsito por um aeroporto canadense.

Podem solicitar a eTA brasileiros que já tenham conseguido visto do Canadá nos últimos dez anos (explico como tirar o visto canadense passo a passo no Como Viaja) ou que estejam com um visto de turista válido dos Estados Unidos. A autorização custa apenas sete dólares canadenses e leva somente alguns minutos para sair — pode demorar alguns dias, caso sejam pedidos documentos adicionais. E melhor: a eTA vale por cinco anos ou até que o passaporte expire, o que ocorrer antes.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia mais sobre aqui.