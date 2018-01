Caneca na mão na capital mundial da cerveja Nem seu tímido tamanho territorial impede a República Checa de ostentar o título de país que mais consome cerveja no mundo: são 157 litros per capita por ano, enquanto brasileiros registram só 47 litros por cabeça. Pilsen, a 90 quilômetros de Praga, é de longe a capital da bebida. Lá está, no mesmo espaço desde 1840, quando foi construída, a Pilsner Urquell, mais famosa cervejaria nacional. Produz cerca de 200 marcas da bebida e recebe visitantes em um tour guiado - segundo os funcionários, a cada segundo um checo entorna uma cerveja fabricada ali. Site: pilsnerurquell.com.