Cannes: muito além de seu famoso festival

Seja caminhando no calçadão conhecido como La Croisette, cortando as ruas históricas do bairro Le Suqyet, encarando as trilhas de uma ilha nos arredores ou chacoalhando o esqueleto na pista de dança, você vai fazer bom uso de diferentes pares de calçados. E, se precisar comprar algum, encontrará um leque de opções na superfashion Rue d'Antibes.

Caso prefira ver tudo do alto, siga para o bar Le 360, no topo do hotel Radisson Blu. O lounge indoor é pequeno e intimista, enquanto o deque ao ar livre tem atmosfera vibrante que combina com a bela vista panorâmica.