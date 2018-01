Capitais são ótimos destinos em feriado Antevéspera de feriado e não decidiu se vai viajar? Está com receio de não encontrar passagem ou hospedagem? Feriadões são ótimas oportunidades para visitar cidades grandes, fora do circuito turístico convencional. Normalmente consegue-se passagem fácil, viajando na tarde do feriado e voltando na manhã do último dia. Como a hotelaria dessas cidades é voltada para os negócios, nos feriados (e fins de semana) as tarifas baixam. Dois dias e duas noites costumam ser suficientes para ver as principais atrações e aproveitar a cena gastronômica, a vida cultural e a noite. Destinos fáceis desde São Paulo: Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Goiânia, Vitória, Brasília (mas na capital federal o 7 de setembro é bastante disputado).