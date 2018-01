Cara a cara com o Mont Blanc, entre paredões e avalanches Meus batimentos cardíacos voltavam a um ritmo mais calmo e o olhar se perdia pela paisagem de gelo e pedra quando o passageiro com quem eu dividia o banco traseiro do planador segurou meu braço e apontou o lado esquerdo. Uau! O frio na barriga foi daqueles que chega à sola dos pés. Nosso atrevido aviãozinho estava a poucos, pouquíssimos metros do paredão de rochas tão vertical quanto uma muralha. Cara a cara com o Mont Blanc em pessoa, majestoso no alto de seus 4.807 metros de altitude. Moooço, tem certeza de que não vai bater?