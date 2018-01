Cara a cara com os vilões até os cofres de Gringotes

Sendo um dos primeiros a entrar, logo atrás dos atores do filme, a impressão é de que a ficção se tornou realidade. Bruxos caminham em grupos de duas ou três pessoas, conversando entre si. Por favor, você pode me dizer quantos atores a produção colocou aqui hoje à noite para a inauguração do Beco Diagonal? “Atores? Como assim, atores? Nós moramos aqui!”, responde a bruxinha abordada. Ok, mas você tem alguma ideia de quantos iguais a você estão morando aqui neste momento? “Acho que uns 150, o tempo está muito bom”, diz ela, meio desencantada com a insistência do repórter, que aos poucos deixa o ceticismo de lado e percebe que o melhor jeito de curtir o passeio é se entregar à magia do ambiente.

As lojas estão abertas e a decoração é primorosa, mas todos os olhares são levados ao dragão no topo do Banco Gringotes, a 18 metros do chão. Ele ruge e cospe fogo em intervalos de 15 minutos. Também assinala o local da maior atração, Harry Potter e a Fuga de Gringotes, mistura de montanha-russa e simulador 3D. Impossível não comparar com Harry Potter e a Jornada Proibida, lançado em 2010. A diferença da nova atração está na tecnologia mais avançada, com projeções de alta definição em 4K – tudo mais intenso e real.

A Fuga de Gringotes remonta ao episódio do último livro e filme da série, em que Harry, Rony e Hermione driblam a segurança do banco para roubar e destruir a Taça de Lufa-Lufa, passo necessário para enfraquecer o poder de “Você-Sabe-Quem”.

De óculos 3D no carrinho que imita os vagonetes nos trilhos de Gringotes, acompanhamos a busca pelo artefato, guardado no cofre de Belatrix Lestrange, fiel seguidora de Lorde Voldemort. Ficamos cara a cara com os vilões em cenas gravadas por Helena Bonham Carter e Ralph Fiennes. Eles lançam feitiços e elevam o grau de emoção na narrativa do brinquedo, menos radical que a atração de Hogsmeade, porém mais envolvente.